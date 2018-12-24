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Чавушоглу: Турция добивается расследования ООН по убийству Хашогги

Политика

Страна продолжает свое расследование и «сотрудничает с другими членами ООН»

Тунис, 24 декабря 2018, 20:26 — REGNUM  Правительство Турции намерено добиваться расследования ООН в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению главы турецкого МИДа Мевлюта Чавшоглу во время официального визита в Тунис, Турция продолжает свое расследование и «сотрудничает с другими членами ООН» для начала международного расследования.

Чавушоглу также в очередной раз призвал Саудовскую Аравию «поделиться со всем миром» результатами расследования убийства Хашогги.

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