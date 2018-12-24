Ирак готов ввести войска в Сирию в ответ на вывод войск США

Багдад, , 20:08 — REGNUM Правительство Ирака готово ввести войска на территорию Сирии после вывода из страны военных США, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди пояснил на пресс-конференции в Багдаде, что правительство «рассмотрит все варианты» для защиты своих границ от исламистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем полном выводе американских войск из Сирии в связи с «победой над ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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