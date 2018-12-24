Понедельник, 24 Декабря 2018 года
20:52:34 МСК

Ирак готов ввести войска в Сирию в ответ на вывод войск США

Политика

Правительство Ирака «рассмотрит все варианты» для защиты своих границ

Багдад, 24 декабря 2018, 20:08 — REGNUM  Правительство Ирака готово ввести войска на территорию Сирии после вывода из страны военных США, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди пояснил на пресс-конференции в Багдаде, что правительство «рассмотрит все варианты» для защиты своих границ от исламистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем полном выводе американских войск из Сирии в связи с «победой над ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: МИД России отреагировал на решение США о выводе войск из Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить