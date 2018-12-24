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Трамп о причинах отставки Мэттиса: Он тратил деньги на армии других стран

Политика

«Генерал Мэттис не видел в этом никакой проблемы. Я — вижу и надо ее исправить!»

Вашингтон, 24 декабря 2018, 19:24 — REGNUM  Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис не видел проблемы в трате денег на финансирование чужих армий, сообщил 24 декабря президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, именно это является одной из главных причин отставки Мэттиса с поста главы американского военного ведомства.

«Мы существенно финансируем армии многих весьма богатых стран мира, которые при этом используют США и наших налогоплательщиков в своей торговле. Генерал Мэттис не видел в этом никакой проблемы. Я — вижу и надо ее исправить!» — написал Дональд Трамп.

Ранее президент США уже объявил, что с 1 января 2019 года исполнять обязанности главы Пентагона будет Патрик Шанахан.

Как сообщало ИА REGNUM, Джеймс Мэттис подал в отставку сразу после заявления Трампа о решении полностью вывести войска США с территории Сирии, где они находились без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН.

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