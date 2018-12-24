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Договор о дружбе между ДНР и Южной Осетией официально вступил в силу

Политика

Стороны обменялись ратификационными грамотами

Договор о дружбе между ДНР и Южной Осетией официально вступил в силу
Иллюстрация: Mfa-rso.su
Наталья Никонорова и Дмитрий Медоев

Цхинвал, 24 декабря 2018, 19:32 — REGNUM  Ратификационными грамотами договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи обменялись министры иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) и Южной Осетии Наталья Никонорова и Дмитрий Медоев соответственно, сообщает 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, обмен грамотами стал заключительным этапом в официальном вступлении договоров о дружбе в силу. Церемония прошла в столице Южной Осетии Цхинвале.

Напомним, договор о дружбе между двумя республиками был подписан в Донецке 11 мая 2017 года, а спустя несколько месяцев документ был ратифицирован обеими сторонами.

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