Евсеев: «здоровые и умные люди всего могут добиться сами» в 2019 году

Чебоксары, , 20:03 — REGNUM В новом году главное — не болеть, потому что «здоровые и умные люди всего остального в жизни могут добиться сами». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава фракции КПРФ в городском собрании Чебоксар Дмитрий Евсеев в канун наступающего праздника Нового года.

«Поздравляю соотечественников с Новым годом!

У меня для всех два пожелания: не болеть и стать постоянными читателями информационного агентства ИА REGNUM. Потому что здоровые и умные люди всего остального в жизни могут добиться сами.

А коллективу информагентства ещё хочу пожелать, чтобы политики давали как можно больше поводов для хороших новостей и поменьше — для плохих, тогда и всей стране жить станет лучше, жить станет веселее!» — пожелал депутат.