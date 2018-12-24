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Евсеев: «здоровые и умные люди всего могут добиться сами» в 2019 году

Политика

Эксперты ИА REGNUM поздравляют граждан России с Новым годом

Евсеев: «здоровые и умные люди всего могут добиться сами» в 2019 году
Иллюстрация: Cap.ru
Дмитрий Евсеев

Чебоксары, 24 декабря 2018, 20:03 — REGNUM  В новом году главное — не болеть, потому что «здоровые и умные люди всего остального в жизни могут добиться сами». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава фракции КПРФ в городском собрании Чебоксар Дмитрий Евсеев в канун наступающего праздника Нового года.

«Поздравляю соотечественников с Новым годом!

У меня для всех два пожелания: не болеть и стать постоянными читателями информационного агентства ИА REGNUM. Потому что здоровые и умные люди всего остального в жизни могут добиться сами.

А коллективу информагентства ещё хочу пожелать, чтобы политики давали как можно больше поводов для хороших новостей и поменьше — для плохих, тогда и всей стране жить станет лучше, жить станет веселее!» — пожелал депутат.

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