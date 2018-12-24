Китай соболезнует Индонезии

Пекин, , 18:58 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме, направленной президенту Индонезии Джоко Видодо, выразил соболезнования в связи с постигшей эту страну трагедией — цунами в Зондском заливе, сообщает 24 декабря Синьхуа.

Китайский лидер «был потрясен, узнав об ударе стихии, повлекшем большие человеческие жертвы и значительный материальный ущерб». От имени правительства и народа Китая, себя лично, он выразил глубокую скорбь по погибшим и искреннее сочувствие семьям пострадавших.

Си Цзиньпин считает Индонезию дружественным соседом КНР и отметил, что его страна разделяет горе индонезийского народа. Он выразил уверенность в твердом президентском и правительственном руководстве, которое позволит преодолеть трудности и восстановить родной дом.