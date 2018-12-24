Глава Пентагона перед отставкой подписал указ о выводе войск из Сирии

Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии. Об этом 24 декабря сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

По информации собеседников телеканала, в документе прописан график и порядок вывода войск из Сирии, однако оперативных деталей приказа источники раскрывать не стали. Как ожидается, вывод войск начнётся в ближайшие месяц-полтора.

Пресс-секретарь Пентагона в интервью Agence France-Presse подтвердил, что приказ действительно подписан.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В Белом доме сообщили, что Вашингтон приступает к выводу войск из арабской страны.

Позднее стало известно о намерении Джеймса Мэттиса уйти в отставку к концу февраля 2019 года. При этом главной причиной данного решения СМИ называют несогласие главы Пентагона с намерением президента вывести войска из Сирии и Афганистана.

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