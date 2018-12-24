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Создан совместный военный совет погранвойск Таджикистана и Узбекистана

Политика

Первое заседание прошло в таджикской Согдийской области

Гулистон, Таджикистан, 24 декабря 2018, 18:51 — REGNUM  В таджикском городе Гулистон прошло первое заседание совместного военного совета пограничных войск Таджикистана и Узбекистана, сообщает 24 декабря Синьхуа со ссылкой на сообщение пресс-службы Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Республики Таджикистан.

Заседание возглавили командующие погранвойсками двух республик: генерал-полковник Раджабали Рахмонали с таджикской стороны и генерал-майор Руслан Мирзаев с узбекской; участие в работе совместного военного совета приняли начальники управлений и служб погранведомств.

В рамках заседания были заслушаны доклады об обстановке на границах с Афганистаном, обсужден и разработан комплексный план взаимодействия и сотрудничества двух пограничных ведомств на 2019 год, принято решение об активизации межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-узбекской госграницы.

В совместном заявлении по итогам заседания сторонами отмечено, что «двусторонние отношения всегда отличались особым характером добрососедства, взаимопонимания, доверия, и в дальнейшем они будут развиваться в плодотворном русле, направленном на обеспечение безопасности и мирного процветания народов Таджикистана и Узбекистана».

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Таджико-узбекские отношения
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