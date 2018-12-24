Понедельник, 24 Декабря 2018 года
19:17:50 МСК

Украинский консул вступился за террористов, осужденных в России

Политика

Террористы были осуждены за создание террористической организации

Киев, 24 декабря 2018, 18:47 — REGNUM  Приговор четырем членам террористической организации «Хизб ут-Тахрир"*, вынесенный в России, является незаконным, заявил украинский консул Тарас Малышевский, сообщает 24 декабря «Укринформ».

По его словам, Украина «не оставит без ответа» осуждение террористов и будет «работать над тем, чтобы они были освобождены».

Напомним, 24 декабря четверо членов «Хизб ут-Тахрир"*: Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом по обвинению в организации деятельности террористической группировки и приготовление к насильственному захвату власти. Так, четверо осужденных создали ячейку террористической организации в Бахчисарае в Крыму.

Отметим, что Украина поддерживает террористов исключительно в связи с тем, что они работали в Крыму.

*"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить