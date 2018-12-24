Украинский консул вступился за террористов, осужденных в России

Киев, , 18:47 — REGNUM Приговор четырем членам террористической организации «Хизб ут-Тахрир"*, вынесенный в России, является незаконным, заявил украинский консул Тарас Малышевский, сообщает 24 декабря «Укринформ».

По его словам, Украина «не оставит без ответа» осуждение террористов и будет «работать над тем, чтобы они были освобождены».

Напомним, 24 декабря четверо членов «Хизб ут-Тахрир"*: Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом по обвинению в организации деятельности террористической группировки и приготовление к насильственному захвату власти. Так, четверо осужденных создали ячейку террористической организации в Бахчисарае в Крыму.

Отметим, что Украина поддерживает террористов исключительно в связи с тем, что они работали в Крыму.

*"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.