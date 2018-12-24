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Солдатов: «Кризис нас не победит» в 2019 году

Политика

Эксперты ИА REGNUM поздравляют граждан России с Новым годом

Солдатов: «Кризис нас не победит» в 2019 году
Иллюстрация: Onf.ru
Владислав Солдатов

Чебоксары, 24 декабря 2018, 20:06 — REGNUM  Жители России должны отстаивать свои интересы и не пасовать перед чиновниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов в канун наступающего праздника Нового года.

«Поздравляю жителей страны и читателей ИА REGNUM с наступающим 2019 годом. Для всех нас Новый год — это самый светлый и радостный праздник. Именно поэтому искренне, от всей души и от всего сердца мне бы хотелось поздравить вас с Новым, 2019 годом. И пожелать вам в год свиньи крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта, любви, исполнения всех желаний, огромного человеческого счастья и как личность состояться, спорить с «Хряком» не бояться. Желаю вам не пасовать и уметь отстаивать интересы большинства», — говорит Владислав Солдатов.

Жителям Чувашии желаю терпения, хороших новостей, больше радостных событий. В федеральной прессе сегодня отмечалось, что Чувашия входит в число самых закредитованных регионов. Поэтому и новогоднее пожелание на тему дня:

«Ипотека на полвека,

Неоплаченный кредит

Не сломают человека,

Кризис нас не победит!

Мы прорвемся, однозначно,

В жизнь без горя и забот.

Так давай отметим ярко

Рождество и Новый год!» — пожелал политик.

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