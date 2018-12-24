«Символическая акция» – Мигранян о $10 млн, выделенных США Украине

Москва, , 18:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается показать своим политическим противникам, что Америка не уходит с Украины, убежден профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 24 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выделение США 10 млн долларов Украине.

«Это символические деньги и символическая акция» — сказал Мигранян.

По мнению профессора, выделение этих средств понадобилось Трампу после его заявлений о выводе войск из Сирии и части войск из Афганистана, что повлекло за собой шквал критических замечаний в адрес главы Белого дома, которого оппоненты обвинили в том, что он «всё сдаёт».

«Поэтому в этом плане [потребовалась] хоть символическая акция, дабы показать, что США с Украины не уходят», — сказал Мигранян.

Также он уточнил, что выделение этих 10 млн долларов должен ещё утвердить Конгресс США.

«Но я должен сказать, что в нынешней ситуации у американцев каждый доллар на счету. Трамп уже не раз говорил, что не надо тратить триллионы на ненужные вещи», — сказал Мигранян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Государственного департамента США, помощь в размере 10 млн долларов получат украинские власти от США после инцидента в Керченском проливе. Уточняется, что Вашингтон окажет Киеву помощь в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и её «необоснованные» действия в Чёрном море в конце ноября. Указанная сумма будет выделена после одобрения конгресса.

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