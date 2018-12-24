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Турция уже готова атаковать сирийский Манбидж

Политика

У Сирийских демократических сил практически не осталось времени на переговоры с Дамаском

Анкара, 24 декабря 2018, 18:15 — REGNUM  Турецкое издание Yeni Safak сообщило 24 декабря о сосредоточении сил турецкой армии и ее союзников в районе сирийского города Манбиджа. Оно также подчеркивает, что наступление подготовлено, и ему дан «зеленый свет».

Издание пишет, что Турция временно отложила свою военную операцию на территории к востоку от реки Евфрат и перенацелилась на город Манбидж. У города уже находятся около восьми тысяч турецких военнослужащих и бойцов Свободной сирийской армии. Они расположены в 12 километрах от Манбиджа.

По мнению Yeni Safak, первая задача турецкого наступления — перерезать пути коммуникаций с Манбиджем с юга, а также пути снабжения между городом Алеппо и городом Тель-Рифаат.

В ходе развертывания турецких войск и их союзников в воздушном пространстве присутствуют турецкие БПЛА, а также самолеты турецких ВВС.

Ранее районы вокруг Манбиджа патрулировали американские военнослужащие совместно с Сирийскими демократическими силами. Кроме этого, были и совместные патрули турецких и американских военных. На данный момент пока неизвестно, покинули ли войска США данный район.

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Война в Сирии
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