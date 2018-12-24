В структуре правительства Армении намечаются кардинальные изменения

Ереван, 24 декабря 2018, 18:07 — REGNUM Правительство Армении ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О деятельности и структуре правительства», согласно которому предлагается сократить количество министерств, доведя их с 17 до 12.
Таким образом, правительство предлагает сформировать новый кабинет в составе следующих 12 министерств:
1. министерство труда и социальных вопросов
2. министерство здравоохранения
3. министерство юстиции
4. министерство по чрезвычайным ситуациям
5. министерство иностранных дел
6. министерство охраны природы
7. министерство образования, науки, культуры и спорта
8. министерство обороны
9. министерство территориального управления и инфраструктур
10. министерство высоких технологий и военной промышленности
11. министерство экономического развития и сельского хозяйства
12. министерство финансов
Должность первого вице-премьера будет сокращена, в правительстве останутся два вице-премьера.
Согласно законопроекту, министерство территориального развития и управления, комитет по управлению государственным имуществом, комитет водного хозяйства объединяются с министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов будет переименовано в министерство территориального управления и инфраструктур, пишет aysor.am.
В результате объединения министерств культуры, образования и науки, спорта и по делам молодежи будет создано министерство образования, науки, культуры и спорта.
Министерство сельского хозяйства объединяется с министерством экономического развития и инвестиций, в результате чего будет переименовано в министерство экономического развития и сельского хозяйства.
Военно-промышленный комитет объединяется с министерством транспорта, связи и информационных технологий и будет называться министерством высоких технологий и военной промышленности.
Согласно законопроекту, прекращается деятельность министерства диаспоры.
В случае принятия этот закон вступит в силу с 1-го января 2019 года. Проект пока не представлен на общественные обсуждения и предполагается, что документ будет обсужден на предстоящем 14 января первом заседании Национального Собрания Армении седьмого созыва.