В структуре правительства Армении намечаются кардинальные изменения

Ереван, , 18:07 — REGNUM Правительство Армении ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О деятельности и структуре правительства», согласно которому предлагается сократить количество министерств, доведя их с 17 до 12.

Таким образом, правительство предлагает сформировать новый кабинет в составе следующих 12 министерств:

1. министерство труда и социальных вопросов

2. министерство здравоохранения

3. министерство юстиции

4. министерство по чрезвычайным ситуациям

5. министерство иностранных дел

6. министерство охраны природы

7. министерство образования, науки, культуры и спорта

8. министерство обороны

9. министерство территориального управления и инфраструктур

10. министерство высоких технологий и военной промышленности

11. министерство экономического развития и сельского хозяйства

12. министерство финансов

Должность первого вице-премьера будет сокращена, в правительстве останутся два вице-премьера.

Согласно законопроекту, министерство территориального развития и управления, комитет по управлению государственным имуществом, комитет водного хозяйства объединяются с министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов будет переименовано в министерство территориального управления и инфраструктур, пишет aysor.am.

В результате объединения министерств культуры, образования и науки, спорта и по делам молодежи будет создано министерство образования, науки, культуры и спорта.

Министерство сельского хозяйства объединяется с министерством экономического развития и инвестиций, в результате чего будет переименовано в министерство экономического развития и сельского хозяйства.

Военно-промышленный комитет объединяется с министерством транспорта, связи и информационных технологий и будет называться министерством высоких технологий и военной промышленности.

Согласно законопроекту, прекращается деятельность министерства диаспоры.

В случае принятия этот закон вступит в силу с 1-го января 2019 года. Проект пока не представлен на общественные обсуждения и предполагается, что документ будет обсужден на предстоящем 14 января первом заседании Национального Собрания Армении седьмого созыва.