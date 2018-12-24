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Террористы захватили правительственное здание в Кабуле

Политика

Несколько человек остаются в заложниках

Кабул, 24 декабря 2018, 18:15 — REGNUM  Террористы захватили правительственное здание в центре Кабула и удерживают заложников, 24 декабря передает агентство Associated Press.

По информации полиции, правительственный департамент по делам инвалидов атаковал террорист-смертник, после чего в здание ворвались вооруженные боевики.

Около 200 служащих департамента были эвакуированы, однако несколько человек остаются в заложниках у террористов.

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Взрывы в Афганистане
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