Террористы захватили правительственное здание в Кабуле

Кабул, , 18:15 — REGNUM Террористы захватили правительственное здание в центре Кабула и удерживают заложников, 24 декабря передает агентство Associated Press.

По информации полиции, правительственный департамент по делам инвалидов атаковал террорист-смертник, после чего в здание ворвались вооруженные боевики.

Около 200 служащих департамента были эвакуированы, однако несколько человек остаются в заложниках у террористов.

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