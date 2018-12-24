Танкисты российской военной базы в Абхазии осваивают опыт войны в Сирии

Майкоп, , 18:02 — REGNUM Танковые экипажи из состава российской военной базы в Абхазии отработали комплексные упражнений на танках Т-72Б3 на полигоне в Адыгее, сообщает 24 декабря пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне Майкопский танковые экипажи проводят боевые стрельбы, водят свои танки по труднопроходимой местности, преодолевая различные препятствия и мосты.

По плану учений, после выполнения комплексных упражнений танкисты российской базы в Абхазии отработают тактические стрельбы различными танковыми боеприпасами в нестандартных условиях. Этот этап учений спланирован с применением опыта боевых действий на территории Сирии.

Пресс-служба уточняет, что в учениях задействовано порядка 30 танков и более сотни военнослужащих российской военной базы в Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на полигоне в Ростовской области прошли антиснайперские учения 150-й мотострелковой дивизии.

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