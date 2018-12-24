Глава комитета ГД: Безопасных дорог и ответственных перевозчиков в 2019 г.!

Москва, , 17:59 — REGNUM Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») поздравил читателей ИА REGNUM с Новым годом и поделился планами работы комитета:

От имени Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству и от себя лично поздравляю всех транспортников и строителей России с наступающим Новым годом!

Транспортная отрасль — это одна из важнейших составляющих инфраструктуры государства. В этой сфере трудятся тысячи преданных своей профессии людей, чей каждодневный труд во многом определяет устойчивое функционирование государства, способствует повышению транспортной мобильности населения России и обеспечивает жизнедеятельность городов и населенных пунктов практически на всей территории нашей необъятной Родины.

В 2018 году нам удалось принять более 15 важнейших законов, направленных, в первую очередь, на обеспечение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, а также на повышение качества перевозки пассажира всеми видами транспорта. Сегодня успешно обновляются федеральные и региональные дороги, строятся современные автомагистрали и железнодорожные переезды. К принятию готовятся законопроекты об ответственности перевозчика за задержку авиарейса, о регулировании деятельности легкового такси, о весогабаритном контроле на дорогах и многие другие. Поэтому в наступающем, 2019 году нашему комитету предстоит продолжить работу по вопросам развития транспортной структуры и строительства.

Хочу пожелать транспортникам и строителям России крепкого здоровья, удачи во всех делах и начинаниях на благо развития нашей любимой страны! С Новым годом!

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев