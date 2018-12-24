Из союзников США Дональд Трамп считается только с Израилем

Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Объявление президентом США Дональдом Трампом решения о выводе американских войск из Сирии оказалось полной неожиданностью для большинства союзников Вашингтона. Об этом им всем, за некоторым исключением, стало известно 19 декабря.

По словам одного из лидеров Сирийского демократического совета (политического крыла Сирийских демократических сил), Франция было шокирована. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

24 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии и заявил, что «союзник должен быть надежным». В данном случае он указал на альянс между возглавляемой США международной коалицией и местными Сирийскими демократическими силами.

Британский МИД на решение президента США отреагировал практически сразу. Вечером 19 декабря вышло соответствующее заявление, общий тон и содержание которого не одобряет решение о выводе американских войск. Это также говорит о том, что британцы были не в курсе.

Вот только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе трехстороннего саммита Израиля, Кипра и Греции заявил, что узнал о решении по выводу войск США из Сирии в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом 17 декабря. Кроме этого Нетаньяху 18 декабря позвонил госсекретарь США Майк Помпео по этому поводу. ИА REGNUM также сообщало об этом.

Данная ситуация, кстати, показывает, как на самом деле президент США относится к союзникам. Должное уважение оказано только Израилю. Франция, вообще оказалась в шоке. Президент Франции сделал свое заявление по этому поводу только на пятый день.

Что касается Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США, а теперь оставленных на милость других игроков в данном регионе, то здесь просто нет слов: «поматросили и бросили».

Это будет курдскому движению хорошим уроком, если, конечно, оно сможет сделать правильные выводы. А пока у курдов нет друзей, только горы и на их беду нет лояльности Дамаску.

Еще немного и может повториться ситуация с сирийским кантоном Африн. Тогда курдские лидеры не пошли на условия Дамаска, и в результате этот регион оказался под турецкой оккупацией, а курдские отряды были вынуждены его покинуть.