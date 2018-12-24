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Госдеп США предупредил о террористической опасности в Барселоне

Политика

Полиция Барселоны работает в усиленном режиме

Барселона, Испания, 24 декабря 2018, 17:42 — REGNUM  Государственный департамент США выпустил предупреждение для американских граждан о террористической опасности в испанской Барселоне, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Гражданам США рекомендуют проявлять «повышенную осторожность» в общественном транспорте и на улицах в центре столицы Каталонии во время Рождества и Нового года.

Сообщается, что полиция Барселоны работает в усиленном режиме в рамках «антитеррористической бдительности на время Рождества».

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