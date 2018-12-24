В Тюменской области появится новый департамент

Тюмень, , 17:23 — REGNUM В Тюменской области появится новый орган исполнительной власти. Глава региона Александр Моор подписал 21 декабря 2018 года постановление о создании департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

За вновь созданной структурой будут закреплены полномочия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, а также в сфере гражданской обороны.

Координировать и контролировать деятельность нового департамента будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

«Всего планируется нанять на работу порядка 1700 человек, а также закупить некоторое количество техники», — сообщил Вячеслав Вахрин Ura.ru.

Отметим, что Вячеславу Вахрину ранее были переданы ещё и полномочия куратора инвестиционной политики в регионе. Кроме того, в его ведении находятся департаменты жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики, Государственная жилищная инспекция и Региональная энергетическая комиссия.