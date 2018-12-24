В Южном военном округе прошли учения по антиснайперской борьбе

Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области снайперы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальные учения по контрснайперской борьбе, сообщает 24 декабря пресс-служба Южного военного округа.

Учения проходили в ночное время в условиях ограниченной видимости на полигоне Кадамовский на территории Ростовской области.

В качестве мишеней использовались манекены, замаскированные и имитирующие вражеских снайперов. Порядка ста снайперов 150-й мотострелковой дивизии отработали боевую стрельбу на дистанциях от 1200 до 2000 метров, наблюдение, скрытные перемещения и работу в снайперских парах.

Военнослужащие применяли для поражения целей новейшие снайперские винтовки СВДМ и крупнокалиберные АСВК-М «Корд-М». Обнаружение целей и расчет расстояний выполнялись с применением среди прочего переносных лазерных приборов разведки и тепловизоров из комплекта боевого снаряжения «Ратник».

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