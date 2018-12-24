Евкуров назвал закон о границе с Чечней главным событием 2018 года

Магас, , 17:05 — REGNUM Для Ингушетии самым важным событием в уходящем 2018 году стало решение вопроса о границе с Чеченской Республикой. Долгое время остававшийся открытым вопрос о границе наконец-то закрыт. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции 22 декабря заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, в том, что подписанное 26 сентября властями Ингушетии и Чечни соглашение об установлении административной границы между двумя соседними регионами является главным событием года, уже убедились многие из тех, кто раньше этого не понял. Для простых жителей республики стало ясно, что «организаторы протестных акций использовали тему установления границы для своих политических амбиций», приводит слова Евкурова интернет-газета «Ингушетия».

"Мы исправили свою ошибку… наша спина прикрыта братским народом. Мы будем создавать все условия для орстхоевцев, мелхистинцев, ингушей, чеченцев — для тех, кто проживает в приграничной зоне», — цитирует главу республики издание.

Читайте также: Евкуров: Вопрос о границе с Чечней мог сделать из народов вечных кровников

Напомним, в 90-х годах ХХ-го века, с момента распада Чечено-Ингушской АССР, между Ингушетией и Чечней отсутствовали четко установленные границы. Время от времени приграничный вопрос вставал на повестке дня. 26 сентября 2018 года лидеры Ингушетии и Чечни подписали соглашение об административной границе между субъектами. В соответствии с ним стороны обменялись равноценными незаселенными территориями площадью около 2 тыс. гектаров каждая.

Читайте также: Евкуров: В вопросе о границе между Чечней и Ингушетией поставлена точка

Однако договор вызвал неоднозначную реакцию у ингушского народа. Оппозиция назвала его неравноправным, ущемляющим интересы ингушей и подняла людей на митинг протеста. С 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. Спустя четыре дня власти республики одобрили ее проведение при соблюдении определенных условий. Противостояние длилось более двух недель.

Для того чтобы устранить сомнения в легитимности соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, Юнус-Бек Евкуров подал запрос в Конституционный суд РФ. Судьи не нашли противоречий этого документа Конституции РФ и 6 декабря вынесли решение о его легитимности.