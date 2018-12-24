Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации

Москва, , 17:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встрече также будут присутствовать руководители профильных комитетов обеих палат Федерального собрания.

«В рамках встречи предполагается подвести итоги деятельности парламентариев в 2018 году», — говорится в сообщении.

Также на повестке встречи — обсуждение приоритетов развития и совершенствования законодательства на предстоящий год, информирует пресс-служба.