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Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации

Политика

Участники встречи подведут итоги 2018 года и обсудят приоритеты развития законодательства в предстоящем году

Москва, 24 декабря 2018, 17:01 — REGNUM  Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встрече также будут присутствовать руководители профильных комитетов обеих палат Федерального собрания.

«В рамках встречи предполагается подвести итоги деятельности парламентариев в 2018 году», — говорится в сообщении.

Также на повестке встречи — обсуждение приоритетов развития и совершенствования законодательства на предстоящий год, информирует пресс-служба.

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Внутриполитическая жизнь РФ
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