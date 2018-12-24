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Правительство Израиля объявило о досрочных выборах

Политика

Выборы будут проходить 9 апреля 2019 года

Иерусалим, 24 декабря 2018, 17:06 — REGNUM  Правительство Израиля объявило дату досрочных выборов в стране, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Досрочные выборы будут проходить 9 апреля 2019 года. Причиной проведения выборов агентство называет необходимость «преодоления внутренних разногласий» правящей коалиции Биньямина Нетаньяху.

По информации агентства, поводом для выборов стал провал в кнессете законопроекта, распространяющего военный призыв на ультраортодоксальных евреев.

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