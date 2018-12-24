России пожелали глубоких реформ в налоговой политике в 2019 году

Москва, , 18:02 — REGNUM Граждане России должны почувствовать в 2019 году восстановление экономического роста в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в канун наступающего праздника Нового года.

«Я желаю гражданам России, чтобы сбылись все официальные правительственные прогнозы экономического роста, роста занятости, роста доходов. Я понимаю, что это пожелание выглядит не очень убедительным, максималистским. Но тем не менее я желаю роста экономики, роста экспорта и потребления, роста реальных доходов с уменьшением налогов — вот этого всего я желаю россиянам», — заявил Колташов.

Эксперт выразил надежду на то, что в 2019 году произойдут глубокие изменения в налоговой политике России: чтобы был введён необлагаемый налогом минимум, и чтобы люди были освобождены от налога на имущество физических лиц.

«Чтобы люди не платили налог на жильё, потому что Конституция даёт нам право на жильё, а право не должно облагаться налогом. Чтобы в следующем году появилась почасовая ставка оплаты труда — чтобы мы знали, сколько нам должны платить в час и никто не просил доработать за просто так. Желаю, чтобы кредиты были дешевле, а доходы выше. Финансового благополучия», — пожелал экономист.