Калачев: «Больше чудес и меньше плохих новостей» в 2019 году

Москва, , 18:04 — REGNUM В 2019 году граждане России должны получать меньше плохих новостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в канун наступающего праздника Нового года.

«Поздравляю вас, граждане России, и желаю, чтобы все ваши мечты исполнялись, чтобы желания стали реальностью и ряды таковых пополнялись», — заявил Калачев.

«А ИА REGNUM желаю радовать своих читателей — чтобы они ощущали свою сопричастность к той большой серьёзной работе, которую вы ведёте, чтобы они имели возможность получать от вас всё более качественный продукт, а вы учитывали их пожелания и их интересы. Ну, а самое главное, что можно в новом году пожелать — новогоднее настроение, побольше чудес и поменьше плохих новостей!» — добавил он.