Россия и Киев балансируют на грани, в Литве — ловят шпионов: Радио REGNUM

Москва, 24 декабря 2018, 17:00 — REGNUM
- В Швеции приступили к строительству «Северного потока — 2»;
- Между Россией и Украиной не исключён «огромный пожар»;
- Лукашенко сделал резкие заявления накануне визита к Путину;
- В Литве ловят «российских шпионов»;
- В Хабаровском крае упал гигантский метеорит.
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