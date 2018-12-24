Главы МИД встретятся в формате «Центральная Азия – Индия – Афганистан»

Ташкент, , 16:14 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его афганский коллега Салахуддин Раббани 24 декабря по телефону обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, сообщает МИД Узбекистана.

«Министры обменялись мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений, ситуации в регионе, а также повестке дня предстоящей многосторонней встрече глав МИД 12−13 января 2019 года в Самарканде в формате «Центральная Азия — Индия — Афганистан», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в марте 2018 года в столице Узбекистана состоялась международная конференция по Афганистану. Итогом прошедшего в Ташкенте форума стало принятие Ташкентской декларации — документа, отражающего политическую волю и взаимопонимание всех заинтересованных сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования. По заявлению узбекской стороны, данный документ призван стать своего рода «дорожной картой» мирного процесса в Афганистане.