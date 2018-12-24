Курды выбирают между лояльностью Дамаску и поражением от Анкары

Дамаск, , 16:14 — REGNUM Курдская делегация ведет переговоры с сирийским правительством с целью избежать вторжения турецкой армии в провинцию Хасака. Со стороны Дамаска переговоры возглавляет генерал Али Мамлюк, специальный советник президента Сирии Башара Асада по вопросам безопасности.

Курдская сторона предлагает следующее: размещение сирийских правительственных войск вдоль границ с Турцией, чтобы предотвратить возможное турецкое вторжение, и сохранение курдских отрядов Народных защитников как своей отдельной военной организации. Однако Дамаск против второй части предложения.

Местные источники сообщают, что в ходе инструктажа сирийской делегации перед этими переговорами президент Сирии Башар Асад однозначно сказал, что на сирийской территории не будет никакой другой армии, кроме Сирийской арабской армии.

Отклонив предложение курдов по сохранению собственной военной организации, Дамаск вместо этого предложил особый статус курдской администрации внутри Сирии. А бойцы курдских отрядов Народных защитников могут поступить на службу в сирийскую армию в специальном курдском и арабском контингенте. Это, конечно же, предполагает расформирование этих отрядов как отдельных вооруженных подразделений.

Следует заметить, что президент Турции, по имеющейся информации, не выступает против контроля Дамаска над территориями, где сейчас располагаются курдские отряды Народных защитников, но при условии их разоружения.

Таким образом, соглашение на условиях сирийского правительства позволит курдам исключить угрозу турецкой оккупации.