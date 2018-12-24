Игнатовский: «Больше любопытства и интереса к жизни» в 2019 году

Москва, , 18:05 — REGNUM В новом 2019 году граждане России должны как никогда прежде проявлять интерес к событиям в мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил политолог, генеральный директор аналитического центра PolitGeneration Ярослав Игнатовский в канун наступающего праздника Нового года.

«С удовольствием хочу поздравить наших граждан и в том числе читателей ИА REGNUM! Мне кажется, это одно из самых передовых СМИ, которое всегда держит руку на пульсе всей повестки: и российской, и СНГ, и мировой, и российских регионов — что очень важно», — заявил Игнатовский.

«Хочу пожелать всем в новом году удачи, запастись терпением, а также побольше любопытства и интереса к жизни! Это то, ради чего мы читаем и получаем информацию, и сегодня изучение информации в какой-то степени и есть сама жизнь. Желаю в новом году всем удачи и любви!» — добавил он.