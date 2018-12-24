Казахстан более уверен в положительном исходе «дела Стати» – Минюст

Астана, , 16:02 — REGNUM В рамках длительной судебной тяжбы в международных судах Казахстан не заплатил ни одного тиына (сотая часть одного тенге) семье молдавского бизнесмена Анатолия Стати, заявил министр юстиции республики Марат Бекетаев, сообщает 24 декабря агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что Казахстан чувствует больше уверенности в положительном для себя исходе в международных судах. Бекетаев добавил, что положение страны укрепилось за счет Лондонского судебного процесса, в рамках которого Стати обязали представить документы о деятельности в Казахстане.

В мае 2018 года Высокий суд Лондона отказал семье Стати закрыть дело против Казахстана, которое они сами инициировали, и потребовал предоставить дополнительные документы о деятельности бизнесменов в Казахстане. Однако дело было закрыто в сентябре в принудительном порядке через апелляционную инстанцию. Казахстанская сторона считает, что бизнесмен поспешил закрыть разбирательство, чтобы скрыть свои «мошеннические действия».

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Анатолий Стати подал судебный иск против Казахстана в суд под эгидой торговой палаты Стокгольма в 2010 году. Суд обязал Казахстан выплатить бизнесмену более $500 млн за нарушение международных обязательств.

В декабре 2017 года Bank of New York Mellon, который обслуживает часть активов Национального фонда Казахстана, заморозил активы страны на $22 млрд. Судебная тяжба продолжается как в США, так и в нескольких судах в странах Евросоюза.

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