Власти Винницкой области принуждают священников к расколу — митрополит УПЦ

Винница, Украина, , 15:55 — REGNUM Заместитель Бершадской государственной администрации Владимир Ольшевский звонил главам сельских советов Бершадского района Винницкой области с требованием вынудить местных священников перейти из канонической Украинской православной церкви в так называемую «единую православную украинскую церковь» (ЕПУЦ), заявил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан 22 декабря на своём официальном сайте.

Чиновник пообещал, что, если глава того или иного сельсовета сможет убедить священника, власти района обеспечат подвоз правильных «прихожан», которые проголосуют за переход в ЕПУЦ, рассказал митрополит.

23 декабря на сайте Бершадской районной администрации было опубликовано опровержение данной информации. По словам чиновников, отношения властей и церкви осуществляется только в рамках закона.

19 декабря ресурс «Союз православных журналистов» сообщил, что в Виннице местные власти обязали работников бюджетной сферы ходить на «богослужения» в захваченный раскольниками Свято-Преображенский кафедральный собор города.

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В кафедральном соборе продолжает «служить» бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон, который ранее заявил о добровольном переходе в ЕПУЦ. После этого, храм покинула значительная часть священнослужителей и прихожан.

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