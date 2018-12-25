Желает ли Белоруссия остаться в Союзном государстве?

Москва, , 06:43 — REGNUM Попытка официального Минска выдвинуть экономические претензии в связи с изменением налоговой политики России в нефтегазовой отрасли (т.н. налоговым манёвром) стала хорошим поводом обсудить судьбы Союзного государства, о создании которого Москва и Минск договорились 20 лет назад. Собирается ли Белоруссия двигаться по пути создания союза или так и будет требовать дотаций в обмен на пустопорожние обещания, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Вице-премьер России Дмитрий Козак отказался разговаривать о «компенсации» потерь от налогового манёвра со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства». Таким образом, направление и граничные условия движения навстречу друг другу были еще раз указаны точно — соблюдение того, что предполагалось при подписании Договора о создании Союзного государства.

Но этот совершенно понятный и законный подход воспринимается Белоруссией в штыки — эксперты и официальные лица с белорусской стороны включают режим обвинений России в попытках «захватить Белоруссию», хотя, по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все эти страхи не имеют никакого отношения к реальности. Следует признать, что подход к судьбам Союзного государства с экономической стороны, предлагаемый Россией, совершенно адекватен поставленной задаче, а вот политический аспект удастся отрегулировать, только когда проявится добрая воля Минска.

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