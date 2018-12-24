В Литве за «шпионаж в пользу РФ», возможно, арестован сын экс-премьера

Вильнюс, , 15:25 — REGNUM В Литве в деле о «раскрытии шпионской сети России», в рамках которого задержан политик Альгирдас Палецкис, среди арестованных может оказаться сын первого премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене Вайдас Прунскус. Такую информацию опубликовал ряд литовских СМИ, а глава госдепартамента Литвы Дарюс Яунишкис не стал опровергать.

«Оставлю этот вопрос в подвешенном состоянии. Не подтвержу, ни опровергну», — сказал Яунишкис в интервью национальному вещателю LRT, когда его попросили прокомментировать появившуюся информацию.

Читайте также: Подозреваемого в шпионаже гражданина РФ выпустили на свободу в Литве

Кроме прочего Яунишкис заявил, что сбор информации в пользу России проводился в связи с делом о событиях 13 января 1991 года. К концу января 2019 года суд должен будет объявить приговор. Свыше полусотни граждан России и Белоруссии судят заочно, однако очно арестовано два россиянина — калининградец Юрий Мель и житель Вильнюса Геннадий Иванов.

Читайте также: Арест «сети российских шпионов» в Литве — подробности громких задержаний

Глава ДГБ также похвалился, что спецслужбы Литвы полностью контролируют ситуацию, а признаков вмешательства или подготовки вмешательства в выборы в Литве «пока» не наблюдают.

Читайте также: Премьер-министр Литвы доволен «разоблачением сети российских шпионов»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован гражданин России, историк и общественный деятель Валерий Иванов, политик Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Иванову пока не предъявлено обвинение в шпионаже, его задержали на двое суток и отпустили из-за найденного во время обыска газового пистолета. Палецкис в тюрьме находится уже почти два месяца, хотя о его аресте сообщили только 19 декабря. В Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Читайте также: Легализация политического террора и начало диктатуры: итоги года в Литве

Казимира Прунскене — первый премьер-министр Литвы после провозглашения Литвы о выходе из СССР и объявления о независимости. Множество раз входила в правительство Литвы. В последний раз в должности министра сельского хозяйства. В 2004 году с минимальным отрывом во втором туре проиграла президентские выборы Валдасу Адамкусу. Основатель сразу нескольких партий в Литве. Одна из них — Союз крестьян-народников. Именно в эту партию позже придёт предприниматель Рамунас Карбаускис, который станет многолетним соратником Прунскене. Позже их пути разошлись. Карбаускис перенял управление у Прунскене, партия трансформировалась в Союз крестьян и зелёных Литвы. Это — нынешняя главная правящая партия в Литве, от которой на пост премьера делегирован Саулюс Сквернялис. После этого Прунскене основала Литовскую народную партию, которая в Литве стала официальным партнёром «Единой России». Полноценно принять участие в различных выборах новая сила не успела. 26 февраля 2012 года, в день своего 69-летия, Прунскене сразил инсульт. Политик в том числе и в настоящий момент медленно идёт на поправку, по словам родственников частично восстановилась речевая функция, но из-за последствий инсульта Казимира Прунскене прекратила политическую деятельность.