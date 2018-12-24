Мэр Астаны исключен из совета директоров фонда «Самрук-Казына»

Астана, , 15:17 — REGNUM Помощник президента Казахстана Ерулан Жамаубаев вошел в состав совета директоров фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Об этом говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов и бывший помощник президента Тимур Жаксылыков исключены из совета директоров.

В настоящее время в совет директоров фонда «Самрук-Казына» входят: глава правительства Бахытжан Сагинтаев, Ерулан Жамаубаев, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, председатель правления национальной компании «Астана ЭКСПО — 2017» Ахметжан Есимов, британский банкир Ричард Эванс, экономисты Альпер Акдениз и Вильгельм Бендер.

Напомним, 15 декабря СМИ Казахстана сообщили, что председатель правления государственного холдинга АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев уходит со своей должности.

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