Новая Зеландия не поддержит движение за «свободное Папуа» — посол Индонезии

Веллингтон, , 15:29 — REGNUM Посол Индонезии в Новой Зеландии Тантови Яхья заявил, что в парламенте Новой Зеландии приняли решение не поддерживать движение за «свободное Папуа», сообщает Antaranews.

Заявление было сделано представителем парламента Новой Зеландии Луизой Уолл на встрече с послом Индонезии в Веллингтоне.

Парламент Новой Зеландии пришел к выводу, что бессмысленно поддерживать сепаратистское движение «Свободное Папуа», в том числе предпринимать усилия по включению индонезийской провинции Папуа в список несамоуправляющихся территорий Организации Объединенных Наций (ООН) в 2019 году.

Посол заявил, что многие сторонники активистов за независимость Папуа за рубежом предоставляют ложную информацию, чтобы навредить целостности Индонезии.

Издание отмечает, что присоединение Папуа было юридически оформлено и соответствует международному праву. Это решение также было принято ООН в резолюции № 2504/1969.

По словам посла, правительство Индонезии уделяет много внимания развитию Папуа и защите прав граждан. Правительство также помогает с программами по наращиванию потенциала в провинции Папуа, в том числе, предоставляя особую автономию через Закон № 21/2001.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что правительство признает Западное Папуа в составе государства Индонезии.

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