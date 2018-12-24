Возможный вдохновитель нападения на Charlie Hebdo экстрадирован во Францию

Париж, , 15:15 — REGNUM Мужчина Петер Ш., подозреваемый в причастности к нападению на редакцию французской газеты Charlie Hebdo, 23 декабря был экстрадирован во Францию. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

«Петер Ш. находится под стражей во Франции, контролируется нашими силами безопасности. Я приветствую эффективность наших служб и международный обмен информацией, который сделал возможным его арест», — написал Кастанер.

Министр напомнил, что подозреваемый «бежал от французского правосудия» в марте 2011 года, и написал, что теперь мужчина «должен ответить за свои действия».

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летний Петер Ш. был арестован 16 декабря в Джибути. Он считается вдохновителем нападения на редакцию газеты Charlie Hebdo.

Напомним, в январе 2015 года от рук братьев Куаши погибли 12 человек. Поводом для нападения стала публикация карикатуры на пророка Мухаммеда.

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