Понедельник, 24 Декабря 2018 года
16:11:04 МСК

Возможный вдохновитель нападения на Charlie Hebdo экстрадирован во Францию

Политика

Ранее подозреваемый был задержан в восточноафриканском государстве Джибути

Париж, 24 декабря 2018, 15:15 — REGNUM  Мужчина Петер Ш., подозреваемый в причастности к нападению на редакцию французской газеты Charlie Hebdo, 23 декабря был экстрадирован во Францию. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

«Петер Ш. находится под стражей во Франции, контролируется нашими силами безопасности. Я приветствую эффективность наших служб и международный обмен информацией, который сделал возможным его арест», — написал Кастанер.

Министр напомнил, что подозреваемый «бежал от французского правосудия» в марте 2011 года, и написал, что теперь мужчина «должен ответить за свои действия».

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летний Петер Ш. был арестован 16 декабря в Джибути. Он считается вдохновителем нападения на редакцию газеты Charlie Hebdo.

Напомним, в январе 2015 года от рук братьев Куаши погибли 12 человек. Поводом для нападения стала публикация карикатуры на пророка Мухаммеда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Джибути задержали экстремиста, причастного к нападению на Charlie Hebdo

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить