Генералы ВСУ получили премии за счёт подчинённых — разведка ЛНР

Луганск, , 15:02 — REGNUM Генералы ВСУ получили предновогодние премии на общую сумму 2 млн гривен или около 5 млн рублей, которую «сэкономили» на подчинённых, заявил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 24 декабря во время брифинга.

Приказ о поощрении генералов подписал начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Деньги добыли путём дисциплинарных взысканий с командного состава:

«Военные оказались лишены положенных дополнительных выплат, включая премиальные. Таким образом, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, участвующие в ООС (Операции объединённых сил, бывшей АТО — ИА REGNUM ), в конце года лишены не только премий, но и ежемесячных надбавок», — рассказал Марочко.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили об убийстве солдата 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которое командование бригады пыталось выдать за дезертирство.

Читайте также: ЛНР: офицеры ВСУ выдали жестокое убийство солдата за дезертирство