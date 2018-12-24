Москва заявила о поддержке всех участников политического процесса в Ливии

Москва, , 14:36 — REGNUM Никого нельзя лишать возможности участия в выборах в Ливии, поэтому Москва поддерживает всех участников политического процесса в этой стране. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, это касается и сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама со своими сторонниками: «Все это должно быть составной частью общего политического процесса, с участием других политических сторон, которые находятся в Тобруке, Триполи, Мисрате».

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«Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключён из конструктивного политического процесса», — заявил Богданов.

Ранее Bloomberg сообщил, что сын убитого мятежниками в 2011 году главы Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попросил у Москвы политической поддержки. Письмо Каддафи-младшего с приветствием президенту РФ Владимиру Путину и российскому правительству, по данным источников агентства, в начале декабря черед заместителя МИД РФ Михаила Богданова передал представитель Саифа аль-Ислама.

Как сообщало ИА REGNUM, вышедший летом 2017 года на свободу по амнистии после шести лет заключения Саиф аль-Ислам намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые по плану ООН должны состояться в Ливии в 2019 году.

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