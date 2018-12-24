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Глава МИД Турции назвал премьер-министра Израиля «убийцей детей»

Политика

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также обвинил премьер-министра Израиля в сочувствии РПК

Анкара, 24 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен тем, что не смог разделить Сирию, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Кроме того, глава турецкого внешнеполитического ведомства обвинил главу израильского правительства в сочувствии к Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

«Когда его план рухнул, он встревожился. Общая черта Рабочей партии Курдистана и Нетаньяху заключается в том, что они являются убийцами детей», — резюмировал Чавушоглу.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских вооруженных сил из Сирии, что вызвало беспокойство у Израиля, однако было встречено Турцией крайне позитивно.

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