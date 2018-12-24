В Петербурге придумали бороться с «каруселями» на выборах с помощью чернил

Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM В Петербурге предлагают бороться с «каруселями» на муниципальных выборах с помощью «исчезающих чернил». Соответствующее обращение уже направлено председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автором этой идеи стал депутат МО «Купчино» Михаил Черепанов. Он обеспокоен возможным применением «черных» технологий на выборах в 2019 году.

При голосовании для получения бюллетеня, предлагает Черепанов, избирателю можно поставить в паспорт печать, которая исчезает через сутки после выборов. Такая мера, по задумке депутата, позволит бороться с многократным голосованием одного и того же лица на разных избирательных участках. Такую технологию используют, например, в Армении.

«Данное нововведение гарантирует невозможность повторного голосования ни на другом избирательном участке, ни по открепительному удостоверению, ни каким-либо другим образом», — считает депутат.

Впрочем, следует признать, что основная причина, по которой депутат вдруг озаботился этой проблемой, кроется в ситуации вокруг избиркома МО «Купчино» и его конфликте с Горизбиркомом Петербурга, из-за которого в еще год назад в «Купчино» появились два параллельных избиркома МО — от Горизбиркома и от Черепанова.

«Глава муниципального образования «Купчино» был вынужден обратиться в органы УМВД для проведения доследственной проверки, которая установила факт фальсификации избирательных документов кандидатов в состав ИКМО, в связи с чем было возбуждено уголовное дело», — пожаловался Черепанов Памфиловой.