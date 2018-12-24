Премьер-министр Франции: «В политике, как и в боксе, нужно держать удар»

Париж, , 14:35 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп дал интервью еженедельному французскому изданию Le Journal du dimanche, где заявил, что «в политике, как и в боксе, нужно держать удар».

«Я никогда не раздражаюсь, я всегда думаю, прежде чем принимать решения», — заявил премьер-министр журналисту издания, который расспрашивал его о возможной отставки.

Дело в том, что в окружении премьер-министра с начала декабря 2018 года не раз говорили о возможной отставке главы правительства.

Издание отмечает, что, хотя демонстрации «желтых жилетов» нацелены непосредственно на исполнительную власть, Эдуард Филипп, похоже, не сдается.

«Политика похожа на бокс, когда ты выходишь на ринг, ты знаешь, что придется держать удар, я тоже могу, мне это нравится», — отметил Эдуард Филипп, добавив, что он хорошо знает откуда появляется эта критика и для каких целей.

Премьер-министр также заверил, что кризис только «усилил» его взаимодействие с главой государства Эммануэлем Макроном, комментируя слухи о сильных разногласиях между ними.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конституционная реформа, рассмотрение которой должно было начаться во Франции в январе 2019 года, откладывается из-за дебатов на местном уровне, связанных с акциями протестов движения «желтые жилеты».

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