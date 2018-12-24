В Колумбии леворадикальные повстанцы временно сложили оружие — СМИ

Богота, , 14:18 — REGNUM «Армия национального освобождения Колумбии» (исп. сокр. ELN) сложила оружие по случаю рождественских праздников, передает канал TeleSur.

Режим прекращения огня официально вступил в силу 23 декабря. «Мы реализуем прекращение наступательных операций с 23 декабря 2018 года по 3 января 2019 года, чтобы обеспечить атмосферу спокойствия на Рождество и Новый год», — говорится в сообщении ELN.

Однако правительство Ивана Дуке не склонно принимать на веру послание повстанцев. Оно предупреждает, что ELN продолжит свою деятельность, в том числе похищения и вымогательство.

Напомним, на данный момент ELN является самой крупной вооруженной группировкой в Колумбии. Эта леворадикальная группировка была создана в 1964 году. Ее союзница, более крупная группировка «Революционные вооружённые силы Колумбии» (исп. сокр. FARC) сложила оружие в 2016 году и создала зарегистрированную политическую партию с аналогичной аббревиатурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Колумбии Иван Дуке сообщил о ликвидации лидера группировки «Фронт Оливер Синистерра», действовавшей на границе Колумбии с Эквадором.

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