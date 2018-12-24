В Казахстане предложили ввести совместный контроль над киргизской таможней

Бишкек, , 14:12 — REGNUM Антикоррупционное движение Казахстана предлагает казахстанскому правительству организовать совместный таможенный контроль стран ЕАЭС на таможенных постах для того, чтобы окончательно решить проблему массовой контрабанды китайских и турецких товаров через Киргизию, пишет «ZONAkz».

При этом отмечается, что с момента вступления Киргизии в Евразийский экономический союз и вплоть до 2020 года доля республики в таможенных сборах ЕАЭС составляет 1,9%. Эта цифра выше отчисляемых Киргизией сборов, а потому получается, что Россия, Казахстан и Белоруссия спонсируют киргизстанский бюджет за счет собственных таможенных платежей.

Это, как подчеркивают казахстанские правозащитники, не мешает Киргизии скрывать часть собственных таможенных платежей за счет массированной контрабанды из Китая и Турции.

«Зеркальный анализ таможенной статистики ВТО показал огромные суммы несоответствий в 3 — 4 раза. Это соответственно бьет по общей сумме таможенных сборов и касается всех стран ЕАЭС, особенно Казахстана, который в 2017 году поднимал данную проблему перед президентом Киргизии. Эксперты антикоррупционного движения также предложили поставить данный вопрос на Евразийском межправительственном экономическом совете», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Казахстана неоднократно обвиняли Киргизию в массовой контрабанде товаров из Китая в страны Евразийского экономического союза, участниками которого являются обе республики.

Расхождения в статистических данных киргизские чиновники объясняют разницей в методиках подсчета.

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Отметим, что за последние два года правоохранительные органы Киргизии арестовали нескольких сотрудников таможенной службы по обвинению в организации коррупционных схем, позволяющих завозить контрабандные китайские товары, оформляя их как транзитные грузы.

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