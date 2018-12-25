В Латвии националисты не оценили коллаборационизма партии «Согласие»

Рига, , 05:20 — REGNUM Почему так тяжело складывается внутриполитическая ситуация в Латвии и как атака на победившую на последних парламентских выборах партию «Согласие» скажется на способности депутатов нового парламента сформировать правящую коалицию, рассказывает автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Партия «Согласие» и мэр Риги Нил Ушаков подвергаются мощной атаке со стороны фракции латвийских националистов. Формальным поводом стал инцидент с закупкой муниципального транспорта, в которой предполагают наличие коррупционных схем, но похоже, что реальная причина состоит в решимости националистского блока свергнуть Ушакова и поддерживающие его силы. Это подтверждается и заявлениями лидера Национального объединения Райвиса Дзинтарса, заявившего, что нужно «любой ценой вернуть себе власть в Рижской думе».

Судя по всему, партия «Согласие» не справилась с заявленной задачей послужить примирителем между латвийскими националистами и русскоязычным населением; националистов не устроило даже то, что в последнее время «Согласие» приняло несколько ущемляющих интересы русскоязычного населения законов, а Ушаков занял жесткую проукраинскую позицию по вопросу Крыма.

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