Защита покупателей от санкций: о военных контрактах без долларов

Москва, , 13:58 — REGNUM Отказавшись от расчетов в долларах, Россия защитит покупателей своей военной техники от санкций, издержки при этом будут невелики, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 24 декабря, комментируя сообщения об отказе РФ от использования доллара в торговых контрактах.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что такие страны, как Китай, Индия и Турция, в расчетах с Россией при закупке военной техники будут использовать национальные валюты.

«Расчеты в национальных валютах, а также посредством специально создаваемых финансовых институтов являются основным способом защиты покупателей российской военной техники от западных санкций.

Такие транзакции сложнее отследить, а недолларовые счета заморозить невозможно. Конечно, это связано с некоторыми издержками, но в целом они невелики и мало влияют на рентабельность сделок», — отметил Леонид Нерсисян.