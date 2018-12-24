Сирийская оппозиция готова заменить американских военных

Дамаск, , 13:54 — REGNUM Поддерживаемые Турцией представители сирийской вооруженной оппозиции готовы занять место американских военнослужащих, которых президент США Дональд Трамп приказал вывести из арабской республики, заявил 24 декабря представитель одной из группировок Юсуф Хаммуд, сообщает американское агентство Associated Press.

По его словам, единственной альтернативой американским войскам являются поддерживаемые Анкарой оппозиционные группировки, а также военнослужащие Турции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после ухода американских военнослужащих из Сирии, борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжит Турция.

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