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Бывший премьер-министр Пакистана приговорен к семи годам тюрьмы

Политика

Суд установил виновность бывшего главы правительства в коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана приговорен к семи годам тюрьмы
ErikaWittlieb
Тюрьма

Исламабад, 24 декабря 2018, 13:57 — REGNUM  Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает 24 декабря Al Arabia.

Суд установил виновность бывшего главы правительства в коррупции. Шариф не смог обосновать три случая финансирования, поступивших из Саудовской Аравии. С точки зрения правосудия, средства были предоставлены в обмен на политические уступки.

Напомним, бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был отстранен от власти в июле 2017 года. Его приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в незаконном приобретении собственности в Лондоне.

Приговор не был приведен в исполнение, так как экс глава правительства подал апелляцию.

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Коррупция и борьба с ней
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