МИД Турции обвинил премьер-министра Израиля в желании расчленить Сирию

Анкара, , 13:50 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с помощью курдов стремится расчленить Сирию, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«В последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он понял, что не сможет разделить Сирию», — заявил Чавушоглу, добавив, что для этого он планировал использовать курдов из Отрядов народной самообороны и Рабочей партии Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что Нетаньяху несет ответственность за «гибель тысяч неповинных палестинцев». По его словам, «Нетаньяху — хладнокровный убийца современности».

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