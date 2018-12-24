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МИД Турции обвинил премьер-министра Израиля в желании расчленить Сирию

Политика

«В последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он понял, что не сможет разделить Сирию»

Анкара, 24 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с помощью курдов стремится расчленить Сирию, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«В последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он понял, что не сможет разделить Сирию», — заявил Чавушоглу, добавив, что для этого он планировал использовать курдов из Отрядов народной самообороны и Рабочей партии Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что Нетаньяху несет ответственность за «гибель тысяч неповинных палестинцев». По его словам, «Нетаньяху — хладнокровный убийца современности».

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Внешняя политика Турции
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