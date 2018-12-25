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Россия и Израиль: чехарда отношений

Политика

Нестерпимый дуализм в российско-израильском симбиозе

Россия и Израиль: чехарда отношений
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВВС Израиля

Иерусалим, 25 декабря 2018, 04:07 — REGNUM  Российско-израильские отношения претерпевают воздействие с разных сторон: ряд событий действуют разрушительно, но другие, как ни странно, укрепляют и исцеляют. Как это может сочетаться, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Москва продолжает выдвигать претензии и требовать компенсации за инцидент трехмесячной давности, когда сирийская ПВО сбила российский самолет. Никакие объяснения со стороны Израиля не были приняты в расчет, но может быть, российская дипломатия делает ставку на то, что Израиль пойдет на попятную даже без учета собственных предыдущих заверений в невиновности? Ведь недавняя история, например, израильско-турецких отношений, знает и такие случаи.

А вот отказ российской государственной компании Росненфть от совместной деятельности с иранскими партнерами может быть отнесен в разряд хороших и укрепляющих российско-израильские отношения новостей. С какими еще взаимными подарками и обидами подходят Россия и Израиль к концу 2018 года?

Читайте статью Россия и Израиль: потепление или эскалация конфликта?и другие публикации Авигдора Эскина.

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