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Путин и Пашинян обсудят двухстороннее сотрудничество в Москве

Политика

В ходе встречи стороны обсудят вопросы повестки, касающиеся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах

Путин и Пашинян обсудят двухстороннее сотрудничество в Москве
Иллюстрация:  kremlin.ru

Ереван, 24 декабря 2018, 13:45 — REGNUM  И.о. главы правительства Армении Никол Пашинян 27 декабря с рабочим визитом отбудет в Россию.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, в Москве Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны обсудят вопросы повестки, касающиеся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

О визите Пашиняна в Москву ранее проинформировал президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря.

«Армянский народ — ближайший союзник русского народа в Закавказье, так было исторически, так есть и, я надеюсь, так оно и будет. Нам нужно исходить из реалий текущей ситуации в мире, регионе, исходить из потребностей, наших возможностей. Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который на следующей неделе должен приехать с визитом», — сказал президент России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин об отношениях с Арменией: Надо развивать то, что есть

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Армяно-российские отношения
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